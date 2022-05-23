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Байден поддержал идею о предоставлении Японии статуса постоянного члена СБ ООН

Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена СБ ООН в случае реформы

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Getty Images

Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в случае проведения его реформы. Об этом сообщает NHK.

Американский лидер озвучил свою позицию в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Политики согласились с необходимостью реформирования и укрепления ООН.

Ранее Кисида на совместной пресс-конференции в Токио заявил, что Соединенные Штаты поддержали решение Японии коренным образом усилить возможности Вооруженных сил и повысить обороноспособность страны. «Мы заняты наращиванием своей военной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», — заявил премьер.

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Анжелика Бережная
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