В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной

Сенатор Клишас назвал демилитаризацию единственно возможной темой переговоров с Киевом

Демилитаризация и денацификация Украины являются единственными темами для переговоров с украинскими властями. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

В записи в своем блоге сенатор назвал украинские власти киевской хунтой, а саму Украину — бывшей Украинской ССР. Также Клишас добавил, что усматривает признаки иностранного вмешательства в ситуацию на Украине.

«Переговоры с Украиной возможны только на предмет денацификации и демилитаризации той части бывшей Украинской ССР, которую пока еще контролирует киевская хунта при помощи западных инструкторов и натовского оружия», — написал Клишас.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию ее основными целями. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

Помощник президента России и глава делегации Москвы Мединский рассказывал, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Позже Мединский обвинил Киев в прекращении переговоров.