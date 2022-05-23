В Дании выявлен первый случай обезьяньей оспы

В Дании зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян, больной изолирован

Первый случай распространяющейся по европейскому региону оспы обезьян был выявлен в Дании. Заразился мужчина, который вернулся из поездки с Канарских островов. Об этом сообщил датский государственный институт сывороток на официальном сайте.

«Первый случай обезьяньей оспы [в Дании] зафиксирован у мужчины, вернувшегося из поездки на остров Гран-Канария. У него легкие симптомы, больной изолирован дома», — говорится в сообщении. Отмечено, что именно сотрудники института выявили первичные симптомы и поставили диагноз. Теперь государственные службы проводят выявление людей, которые входили в близкий контакт с зараженным.

«В целом датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено», — заявил представитель института, доктор медицинских наук Тюре Гроув Краузе.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

Обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем. Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, в частности, из-за путешествий в Азию и Африку. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.