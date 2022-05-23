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В Дании выявлен первый случай обезьяньей оспы

В Дании зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян, больной изолирован

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Первый случай распространяющейся по европейскому региону оспы обезьян был выявлен в Дании. Заразился мужчина, который вернулся из поездки с Канарских островов. Об этом сообщил датский государственный институт сывороток на официальном сайте.

«Первый случай обезьяньей оспы [в Дании] зафиксирован у мужчины, вернувшегося из поездки на остров Гран-Канария. У него легкие симптомы, больной изолирован дома», — говорится в сообщении. Отмечено, что именно сотрудники института выявили первичные симптомы и поставили диагноз. Теперь государственные службы проводят выявление людей, которые входили в близкий контакт с зараженным.

«В целом датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено», — заявил представитель института, доктор медицинских наук Тюре Гроув Краузе.

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Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

Обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем. Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, в частности, из-за путешествий в Азию и Африку. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.

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Дмитрий Сотак
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