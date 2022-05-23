Названа главная причина ослабления евро
Европейская экономика сейчас испытывает более серьезные сложности, чем американская, что отражается на курсе валют, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил ослабление евро относительно доллара.
Валюта отражает базовое состояние экономики, является его непосредственным продолжением, обратил внимание экономист и рассказал, почему курс евро был выше курса доллара.
«Когда евро только образовывался, предполагалось, что по всем параметрам европейская экономика объединенной зоны евро будет равна Америке и евро будет равен доллару или даже чуть-чуть ниже. Потом евро стал набирать курс по отношению к доллару. Это отражало то, что европейская экономика была сильнее, эффективнее американской, что было, кстати, для экспертов удивительно. Эта преамбула нужна для того, чтобы понимать, что происходит сейчас во взаимоотношениях этих валют», — подчеркнул Беляев.
Сейчас же американская экономика остается более стабильной, эффективной и менее подверженной событиям негативного порядка, чем европейская, несмотря на все сложности, которые она испытывает, заметил он.
«Мы видим, что на европейском континенте нарастают национальные экономические противоречия и европейская экономика испытывает больше неудобств от цен на энергоносители, а прогнозы по отношению дальнейшего развития экономики европейской хуже, чем американской. Собственно, это и отражается в валюте», — поделился Беляев. Он также счел, что европейская экономика вряд ли восстановится в своей эффективности до конца 2022 года.
23 мая по состоянию на 10:04 по московскому времени доллар торгуется по отношению к рублю по 59,07, к евро — по 61,08. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
The New York Times предрек евро падение ниже доллара к 2023 году. Кроме того, авторы издания отметили, что обменный курс валюты, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не был равен обменному курсу доллара.