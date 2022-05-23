Названа главная причина ослабления евро

Экономист Беляев объяснил падение евро ухудшением состояния европейской экономики

Европейская экономика сейчас испытывает более серьезные сложности, чем американская, что отражается на курсе валют, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил ослабление евро относительно доллара.

Валюта отражает базовое состояние экономики, является его непосредственным продолжением, обратил внимание экономист и рассказал, почему курс евро был выше курса доллара.

«Когда евро только образовывался, предполагалось, что по всем параметрам европейская экономика объединенной зоны евро будет равна Америке и евро будет равен доллару или даже чуть-чуть ниже. Потом евро стал набирать курс по отношению к доллару. Это отражало то, что европейская экономика была сильнее, эффективнее американской, что было, кстати, для экспертов удивительно. Эта преамбула нужна для того, чтобы понимать, что происходит сейчас во взаимоотношениях этих валют», — подчеркнул Беляев.

Сейчас же американская экономика остается более стабильной, эффективной и менее подверженной событиям негативного порядка, чем европейская, несмотря на все сложности, которые она испытывает, заметил он.

«Мы видим, что на европейском континенте нарастают национальные экономические противоречия и европейская экономика испытывает больше неудобств от цен на энергоносители, а прогнозы по отношению дальнейшего развития экономики европейской хуже, чем американской. Собственно, это и отражается в валюте», — поделился Беляев. Он также счел, что европейская экономика вряд ли восстановится в своей эффективности до конца 2022 года.

23 мая по состоянию на 10:04 по московскому времени доллар торгуется по отношению к рублю по 59,07, к евро — по 61,08. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

The New York Times предрек евро падение ниже доллара к 2023 году. Кроме того, авторы издания отметили, что обменный курс валюты, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не был равен обменному курсу доллара.