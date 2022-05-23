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Модель OnlyFans побрила волосы на теле и возмутила подписчиков

Daily Star: фанаты отписались от модели OnlyFans Фокс из-за удаления ею волос с тела

Фото: @fenellascorner

Модель OnlyFans Фенелла Фокс из Бристоля, Англия, побрила волосы на теле и возмутила подписчиков. Об этом она сообщила в интервью Daily Star.

Девушка рассказала, что ранее она перестала удалять волосы на разных частях тела, чем привлекла внимание многих подписчиков. Вследствие этого ее доход от продажи откровенных кадров увеличился в восемь раз и составлял не менее 600 тысяч рублей в месяц. Однако британка заявила, что вскоре стала ощущать на себе давление фанатов мужского пола, которые пытались запретить ей изменять внешний вид.

«Фетишисты, которым нравится растительность под мышками, заставили меня почувствовать себя загнанной в угол. Они постоянно говорили, чтобы я не смела бриться, и угрожали отписаться от меня, если я когда-нибудь это сделаю», — объяснила модель.

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Тем не менее, по словам Фокс, она все же избавилась от волос в знак протеста. При этом часть юзеров затем действительно реализовали свои угрозы, отметила она. Однако в то же время британка призналась, что последовавшая за ее преображением неделя оказалась самой прибыльной за все время использования моделью платформы OnlyFans.

Ранее в мае британская модель Карла Беллуччи пожаловалась, что подверглась нападкам в сети из-за слишком привлекательной внешности. «Если бы я была толстой и беззубой, меня бы любили больше», — отметила Беллуччи. В то же время блогерша объяснила, что негатив исходит в основном от среднестатистических домохозяек, которые критикуют ее в комментариях, завидуя подтянутому телу.

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Карина Черных
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