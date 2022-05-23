В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине

Политолог Грациани объяснил план Рима по урегулированию на Украине защитой поставок газа

Рим мог выдвинуть свой план по урегулированию ситуации на Украине, потому что надеется в среднесрочной перспективе договориться с Москвой о поставках российского газа. Так решение Италии направить свои предложения России объяснил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision&Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, помимо Италии поисками дипломатического решения конфликта также занимаются Франция и Германия. При этом политолог допустил и другую причину. «Если исходить из того, что реальными действующими лицами этого российско-украинского кризиса являются США и Российская Федерация, а на кон поставлена новая архитектура безопасности в Центрально-Восточной Европе, то Италия выдвигает мирные инициативы в согласии с администрацией [президента США Джо] Байдена и робко пытается защитить (по крайней мере временно) свои энергетические интересы», — отметил Грациани.

Ранее МИД России сообщил, что получил от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что по итогу их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, хотя сам план пока с Италией не обсуждается.

МИД Италии передал план России в ООН 19 мая. Согласно документу, на первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.