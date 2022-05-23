Макгрегору посоветовали провести бой против Фергюсона

Бывший чемпион UFC Сехудо назвал Тони Фергюсона удобным соперником для Конора Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо посоветовал ирландцу Конору Макгрегору провести поединок против Тони Фергюсона. Он принял участие в эфире The Schmo.

Сехудо, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подчеркнул, что для ирландца подобный поединок будет выигрышным. «Ему нельзя драться с топами сейчас, он снова получит большой урон», — пояснил бывший чемпион UFC.

В последнем поединке 38-летний Фергюсон потерпел поражение от соотечественника Майкла Чэндлера. Он был нокаутирован во втором раунде. Неудача стала для американца четвертой подряд.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го. В третьем поединке против Дастина Порье он потерпел поражение техническим нокаутом: в конце первого раунда он сломал ногу.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.