Макгрегору посоветовали провести бой против Фергюсона
Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо посоветовал ирландцу Конору Макгрегору провести поединок против Тони Фергюсона. Он принял участие в эфире The Schmo.
Сехудо, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подчеркнул, что для ирландца подобный поединок будет выигрышным. «Ему нельзя драться с топами сейчас, он снова получит большой урон», — пояснил бывший чемпион UFC.
В последнем поединке 38-летний Фергюсон потерпел поражение от соотечественника Майкла Чэндлера. Он был нокаутирован во втором раунде. Неудача стала для американца четвертой подряд.
Макгрегор не дрался с лета 2021-го. В третьем поединке против Дастина Порье он потерпел поражение техническим нокаутом: в конце первого раунда он сломал ногу.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.