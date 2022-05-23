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Макгрегору посоветовали провести бой против Фергюсона

Бывший чемпион UFC Сехудо назвал Тони Фергюсона удобным соперником для Конора Макгрегора

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо посоветовал ирландцу Конору Макгрегору провести поединок против Тони Фергюсона. Он принял участие в эфире The Schmo.

Сехудо, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подчеркнул, что для ирландца подобный поединок будет выигрышным. «Ему нельзя драться с топами сейчас, он снова получит большой урон», — пояснил бывший чемпион UFC.

В последнем поединке 38-летний Фергюсон потерпел поражение от соотечественника Майкла Чэндлера. Он был нокаутирован во втором раунде. Неудача стала для американца четвертой подряд.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го. В третьем поединке против Дастина Порье он потерпел поражение техническим нокаутом: в конце первого раунда он сломал ногу.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Николай Костюков
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