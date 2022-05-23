Названы условия для посредничества Италии в конфликте на Украине

Политолог Грациани заявил, что Риму нужно доверие Кремля для посредничества с Украиной

Италии нужно вернуть доверие Кремля, не обидев при этом Вашингтон, Лондон и Брюссель. Такое условие для посредничества Рима между Россией и Украиной назвал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision&Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, в настоящий момент Москва не испытывает того доверия к Риму, которое она когда-то имела, хотя и осознает важность поддержания диалога. Он подчеркнул, что заручиться поддержкой сразу четырех столиц в условиях конфликта на Украине будет сложной задачей для Италии. «Если Риму удастся вновь завоевать доверие Москвы, то он мог бы стать одним из посредников», — заявил Грациани.

В то же время политолог признал, что перемирие, прекращение огня и переговоры будут возможны только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей «на земле».

Ранее МИД России сообщил, что получил от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что по итогу их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, хотя сам план пока с Италией не обсуждается.

Свой план мирного урегулирования на Украине МИД Италии передал России в ООН 19 мая. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.