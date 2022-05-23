Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы условия для посредничества Италии в конфликте на Украине

Политолог Грациани заявил, что Риму нужно доверие Кремля для посредничества с Украиной

Фото: Константин Кококшкин / Globallookpress.com

Италии нужно вернуть доверие Кремля, не обидев при этом Вашингтон, Лондон и Брюссель. Такое условие для посредничества Рима между Россией и Украиной назвал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision&Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, в настоящий момент Москва не испытывает того доверия к Риму, которое она когда-то имела, хотя и осознает важность поддержания диалога. Он подчеркнул, что заручиться поддержкой сразу четырех столиц в условиях конфликта на Украине будет сложной задачей для Италии. «Если Риму удастся вновь завоевать доверие Москвы, то он мог бы стать одним из посредников», — заявил Грациани.

В то же время политолог признал, что перемирие, прекращение огня и переговоры будут возможны только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей «на земле».

Ранее МИД России сообщил, что получил от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что по итогу их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, хотя сам план пока с Италией не обсуждается.

Свой план мирного урегулирования на Украине МИД Италии передал России в ООН 19 мая. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В написании слова «бог» с маленькой буквы увидели риски уголовных дел
Президент Литвы отозвал полномочия посла республики в России
Фем-активистки устроили акцию на Каннском кинофестивале
Садовник оказался серийным убийцей
Россиянам раскрыли способ не набрать вес снова после диеты
В Москве менеджер фирмы обманул клиента почти на полтора миллиона рублей
Европейцев призвали экономить на отоплении
Блокировку RT и Sputnik оспорят в Европейском суде
В Крым запустят автобусные экспрессы
В Россию привезли первые смартфоны по параллельному импорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.