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В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов

В России разработали систему предупреждения столкновения для вертолетов и беспилотников

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российская компания «Навигатор» разработала малогабаритную систему наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения беспилотников и вертолетов. Систему испытают на вертолете Ми-171А3. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Бабуров, передает РИА Новости.

«МСНВО-2010 — первая отечественная уникальная система, аналогов которой нет, предназначена для вертолетов и крупногабаритных беспилотников. Предупреждает, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сообщил он на выставке HeliRussia 2022.

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Директор компании «Навигатор» отметил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией. Система предназначена для всех типов вертолетов и больших беспилотников. В июне начнутся испытания МСНВО-2010 на вертолете Ми-171А3.

По словам Бабурова, американская компания Collins, которая была монополистом на рынке таких систем, только запускает аналог МСНВО-2010 в производство.

Ранее стало известно, что в России начали сертификационные летные испытания беспилотника вертолетного типа БАС-200.

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Даниил Иринин
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