Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Шотландии выявлен первый случай обезьяньей оспы

В Шотландии обнаружен первый в стране заболевший обезьяньей оспой

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Первый случай заболевания обезьяньей оспой был обнаружен в Шотландии, сообщает The Telegraph.

По словам Ника Фина, научного директора по вопросам медицины и общественного здравоохранения, первый заболевший «находится под наблюдением и лечится в соответствии с согласованными на национальном уровне протоколами и рекомендациями».

Материалы по теме:
Когда антибиотики бессильны. Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
Когда антибиотики бессильны.Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
21 апреля 2022
Обезьянья оспа стремительно распространяется по миру. Угрожает ли человечеству новая опасная пандемия?
Обезьянья оспа стремительно распространяется по миру.Угрожает ли человечеству новая опасная пандемия?
22 мая 2022

По данным эпидемиологов Гарвардского университета, отслеживающих распространение вируса, случаи заболевания обезьяньей оспой были зарегистрированы в 14 странах, в том числе выявлено 40 случаев в Испании и 23 в Португалии. Первый случай заболевания в Великобритании был выявлен у человека, вернувшегося из Нигерии.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

Обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем. Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, в частности, из-за путешествий в Азию и Африку. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине суд приговорил российского военного к пожизненному сроку
ЦБ допустил снижение ключевой ставки до конца года
Новый российский «Макдоналдс» останется без фирменной «M»
В Госдуме прокомментировали расследование о смене личности сыном Жириновского
В Шотландии выявлен первый случай обезьяньей оспы
Россиянин сделал девушке предложение на высоте 10 тысяч метров и попал на видео
В Иркутске на громко отдыхающих российских военных напали с ножом
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО и Турции
Оценено влияние распространения оспы обезьян на мировой туризм
ФК «Спартак» объявил о закрытии своего проекта из-за финансовых проблем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.