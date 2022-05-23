Три ребенка и два взрослых погибли при пожаре в российском городе
В Пушкино Московской области произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным телеканала, двое из погибших были взрослыми, трое — несовершеннолетними. Уточняется, что возгорание произошло в квартире жилого дома. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки в квартире.
При этом, по сообщению Telegram-канала «112», лишь двое погибших были детьми — называются имена погибшего подростка 2005 года рождения и ребенка 2018 года рождения.
Telegram-канал добавляет, что следователи начали проверку.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном семья погибла от отравления угарным газом.
Также ранее стало известно, что в поселке Ижморский Кемеровской области огонь охватил частный жилой дом, в пожаре заживо сгорела женщина с двумя детьми.