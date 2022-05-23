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Три ребенка и два взрослых погибли при пожаре в российском городе

При пожаре в подмосковном Пушкино погибли три ребенка и двое взрослых

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

В Пушкино Московской области произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным телеканала, двое из погибших были взрослыми, трое — несовершеннолетними. Уточняется, что возгорание произошло в квартире жилого дома. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки в квартире.

При этом, по сообщению Telegram-канала «112», лишь двое погибших были детьми — называются имена погибшего подростка 2005 года рождения и ребенка 2018 года рождения.

Telegram-канал добавляет, что следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном семья погибла от отравления угарным газом.

Также ранее стало известно, что в поселке Ижморский Кемеровской области огонь охватил частный жилой дом, в пожаре заживо сгорела женщина с двумя детьми.

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Валерий Розенберг
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