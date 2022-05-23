Слуцкий заявил о пройденной «точке невозврата» в спецоперации

Лидер ЛДПР в Госдуме Слуцкий заявил о прохождении точки невозврата спецоперации России

Точка невозврата в специальной военной операции (СВО) России была пройдена. Задачи жертвовать человеческими жизнями ради блицкрига не было. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе встречи партии с ветеранами боевых действий, его слова приводит РИА Новости.

«Специальная военная операция все расставит по местам. Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла», — объяснил он.

По словам депутата, можно было «давно взять Киев», однако это получилось бы сделать ценой человеческих жизней. Сейчас, добавил политик, нужно думать о тех, кто сражается «за русский язык, за русскую цивилизацию».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.