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Спорт

Майк Тайсон раскрыл причину избиения пассажира самолета

Майк Тайсон заявил, что пассажир самолета, на которого он напал, спровоцировал его
Майк Тайсон

Майк Тайсон. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон раскрыл причины инцидента в самолете с нападением на одного из пассажиров. Американец высказался о произошедшем во время подкаста Hotboxin' with Mike Tyson.

55-летний бывший боксер отметил, что конфликта с пассажиром не произошло бы, если бы Тайсон последовал совету жены. Супруга американца рекомендовала ему воспользоваться частным самолетом. Тайсон подчеркнул, что пассажир спровоцировал его.

«Этот парень вывел меня из себя», — добавил он. Тайсон признался, что почувствовал облегчение, когда узнал, что пострадавший не собирается подавать в суд.

Тайсон атаковал одного из пассажиров самолета 21 апреля. Он нанес несколько ударов по лицу мужчины.

Американец был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Николай Костюков
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