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Продавцы электроники Apple закрыли часть магазинов в России

iPort и re:Store, считающиеся официальными ретейлерами Apple в России, закрыли магазины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Официальные ретейлеры техники Apple в России re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG)и iPort стали закрывать убыточные магазины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, IRG приостановит работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику. Другой источник утверждает, что продавец электроники хочет наладить параллельный импорт. Главная причина закрытия части магазинов техники Apple — дефицит товара и сокращение спроса на смартфоны, поясняют эксперты.

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Продажи в апреле рухнули на 30 процентов, а предпочтения россиян сместились в сторону бюджетных китайских моделей (Realme вытеснил Apple на четвертое место). С наличием техники американского бренда на складах ситуация сложная, запасов хватит только до третьего квартала, отметил источник.

Однако re:Store и iPort боятся продавать товары, ввезенные по схеме параллельного импорта. В компаниях надеются на возобновление сотрудничества с Apple.

Ранее на российском рынке обнаружили первые смартфоны Samsung, привезенные по правилам параллельного импорта. Аппараты были доставлены без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а через Казахстан.

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Платон Щукин
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