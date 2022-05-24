Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы

Рекордсмен мира по плаванию Бочкарев обратился в полицию из-за долга несовершеннолетней

Восьмикратный рекордсмен мира по морскому марафонскому плаванию Василий Бочкарев обратился в полицию в связи с угрозами, которые начал получать после передачи денег в долг несовершеннолетней спортсменке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, юная гандболистка обратилась к Бочкареву с просьбой перевести 300 рублей на банковскую карту из-за сложной финансовой ситуации. Пловец отправил ей 500 рублей, получив долг обратно на следующий день. Затем девушка попросила перевести ей 10 тысяч рублей, однако так и не вернула деньги.

После этого Бочкарову стали поступать угрозы. По мнению рекордсмена, гандболисткой руководят преступники. Он намерен обратиться в суд, чтобы их наказать.

Бочкарев попал в книгу рекордов Гиннесса. Он проплыл 52 километра вокруг острова Ко Чанг в Таиланде за 25 часов 57 минут.