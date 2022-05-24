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Греческая DEPA расплатилась с «Газпромом» за поставки газа в апреле

Греческая компания DEPA оплатила «Газпрому» апрельские поставки газа в евро

Фото: Pixabay

Греческая газовая компания DEPA осуществила расчеты с «Газпромом» за апрельские поставки природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

DEPA оплатила апрельские поставки топлива «Газпрома» в евро «в продолжение сотрудничества с греческими властями» и «в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом"». Компания завершила расчеты 19 мая.

«Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены», — сообщило АМНА.

Отмечается, что платеж «был полностью безопасным».

В начале 2022 года «Газпром» договорился о цене на газ для DEPA из Греции. Компании утвердили условия поставок топлива до 2026 года. До этого времени DEPA продолжит получать два миллиарда кубометров газа в год.

Марина Совина
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