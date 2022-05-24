Россиянам назвали пять способов распознать фейки

Эксперт Диденок посоветовал проверять источник новости, чтобы не стать жертвой фейков

Чтобы не стать жертвой дезинформации, россиянам необходимо тщательно проверять контент в сети. Пять эффективных способов распознать фейки в интернете назвал «Ленте.ру» диджитал-продюсер, основатель музыкального издательства DNK-Music и группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок.

По словам эксперта, существует два типа дезинформации. К первому типу, как отметил Диденок, относятся вымышленные истории, в том числе сенсации и кликбейт, которые заставляют людей поверить в ложные данные, посетить конкретный веб-сайт или приобрести определенный продукт. Ко второму типу относятся истории с вырванными из контекста цитатами известных личностей, добавил он.

«Общий признак всех историй — спровоцировать мгновенные эмоциональные реакции, например, страх, тревогу или гнев, отключающие критическое мышление и побуждающие быстро поделиться полученными знаниями в социальных сетях или с окружающими людьми», — подчеркнул продюсер. В этой связи он посоветовал пользователям развивать критическое мышление и подходить ко всему рационально и с долей скептицизма.

При обнаружении подозрительного контента в первую очередь нужно проверить его источник, то есть адрес просматриваемой веб-страницы, заявил основатель DNK-Music. «Поддельные новостные сайты нередко изобилуют орфографическими ошибками в URL-адресе и используют менее популярные расширения домена», — объяснил Диденок. Также он порекомендовал посмотреть дату регистрации домена ресурса на сервисе Website SEO Checker: если сайт существует всего несколько недель или месяцев, то высока вероятность, что материалы, которые на нем публикуются, являются фейковыми.

«Проверьте репутацию и профессиональный опыт автора публикации. (...) Если ссылка с публикацией в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) или Twitter ведет на сайт, перейдите по ней и изучите прошлые статьи эксперта или похожие темы. Если его статьи в основной массе педалируют конкретную политическую повестку или пестрят грамматическими ошибками, скорее всего, этому автору не стоит доверять», — обратился к пользователям эксперт.

Также, по словам продюсера, скриншоты, которые иногда прилагают в качестве доказательства, на самом деле являются сомнительным доказательством достоверности материала. Он рассказал, что изменить текст публикации легко — достаточно отредактировать базовый HTML-код в интернет-браузере и сделать снимок экрана с новым текстом. В этой связи Диденок посоветовал всегда искать первоисточник данных.

Если пользователь сомневается в достоверности той или иной информации, то он может поискать ее в более авторитетных источниках, например, на сайтах информагентств или крупных СМИ, добавил продюсер. Диденок отметил, что достоверные новости содержат множество фактов, в частности, официальные данные, статистику, цитаты уважаемых экспертов, в то время как ложные обычно ориентируются на устаревшие и сомнительные сведения.

Кроме того, Диденок порекомендовал внимательно изучить фотографии и видеоролики, которые сопровождают материал. На их недостоверность, по словам эксперта, может указывать ряд деталей, например, странные тени на изображении или неровные контуры вокруг фигур. Кроме того, иногда новости иллюстрируют реальными фотографиями, которые в действительности относятся к другому событию. Для проверки происхождения фото он посоветовал использовать сервисы обратного поиска по картинкам — Google Reverse Image Search, RevEye или TinEye, а для видео и поиска их источника — сервисы Youtube DataViewer и InVidPlug, которые позволяют покадрово проверить ролики из соцсетей.