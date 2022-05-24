Названа дата третьего боя Головкина и Альвареса

DAZN: Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут бой 17 сентября

Названа дата третьего поединка между боксерами Геннадием Головкиным из Казахстана и Саулем Альваресом, представляющим Мексику. Об этом сообщается на сайте платформы DAZN.

Бой намечен на 17 сентября. Мексиканский боксер проведет его в статусе абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

7 мая Сауль Альварес уступил россиянину Дмитрию Биволу. Мексиканец не сумел отобрать у соперника титул в полутяжелой весовой категории.

В последний раз Головкин и Альварес встретились в ринге в 2018 году. Тогда мексиканцу удалось удержать пояса чемпиона мира во втором среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

На счету Альвареса 57 побед при двух поражениях на профессиональном уровне. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

Головкин одержал 42 победы, потерпел одно поражение. Единственный ничейный поединок — первый бой против Альвареса.