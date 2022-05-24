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В Германии введут 21-дневный карантин для заразившихся обезьяньей оспой

Глава Минздрава ФРГ Лаутербах: заразившихся обезьяньей оспой обяжут соблюдать карантин

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Заразившихся обезьяньей оспой обяжут соблюдать 21-дневный карантин в Германии. О введении мер, направленных на борьбу с распространением заболевания, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых — инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день», — отметил глава Минздрава.

Лаутербах добавил, что контактировавшим с инфицированными также следует самоизолироваться.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о способах заражения оспой обезьян.

23 мая Роспотребнадзор объявил, что в России имеется значительная иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы. В ведомстве уточнили, что инфекция передается от человека человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.

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Варвара Кошечкина
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