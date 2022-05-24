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Председатель Верховного суда призвал коллег назначать «мягкие» меры пресечения

Председатель Верховного суда Лебедев призвал судей реже назначать аресты фигурантам дел

Фото: пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал российских судей реже использовать аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Об этом он сообщил на пленарном заседании Совета судей Российской Федерации (РФ), его слова приводит «Российская газета».

Он отметил, что в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений любой тяжести суд обязан обсудить возможность применения «более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу». По словам Лебедева, в первом квартале 2022 года судами было рассмотрено более 22,5 тысячи ходатайств об аресте, из которых было удовлетворено 90%. При этом домашний арест был избран в отношении всего 3,1 тысячи граждан, а под залог отправили только 32 человека.

«Возникает вопрос о причинах, по которым лица, имеющие постоянное место жительства и не имеющие судимости, содержались под стражей, учитывая, что нередко им назначались наказания, не связанные с содержанием под стражей», — обратился к коллегам Лебедев.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда назвал негативные отзывы в сети правом выражения мнения. Он отметил, что неодобрительное мнение клиента не может быть основанием для расторжения договора об оказании услуг, и подчеркнул, что российские судьи удовлетворяют 80 процентов исков о защите прав потребителей.

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Елизавета Новикова
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