Председатель Верховного суда призвал коллег назначать «мягкие» меры пресечения

Председатель Верховного суда Лебедев призвал судей реже назначать аресты фигурантам дел

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал российских судей реже использовать аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Об этом он сообщил на пленарном заседании Совета судей Российской Федерации (РФ), его слова приводит «Российская газета».

Он отметил, что в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений любой тяжести суд обязан обсудить возможность применения «более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу». По словам Лебедева, в первом квартале 2022 года судами было рассмотрено более 22,5 тысячи ходатайств об аресте, из которых было удовлетворено 90%. При этом домашний арест был избран в отношении всего 3,1 тысячи граждан, а под залог отправили только 32 человека.

«Возникает вопрос о причинах, по которым лица, имеющие постоянное место жительства и не имеющие судимости, содержались под стражей, учитывая, что нередко им назначались наказания, не связанные с содержанием под стражей», — обратился к коллегам Лебедев.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда назвал негативные отзывы в сети правом выражения мнения. Он отметил, что неодобрительное мнение клиента не может быть основанием для расторжения договора об оказании услуг, и подчеркнул, что российские судьи удовлетворяют 80 процентов исков о защите прав потребителей.