В правительстве Испании заявили, что Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО

Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

По мнению испанского политика, страны-участницы Североатлантического альянса готовы приветствовать эти два государства в составе блока. Санчес отметил, что подобный шаг важен не только для НАТО, но и для стабильности Европейского союза (ЕС).

Встреча альянса на уровне глав государств и правительств пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Участники намерены принять новую стратегическую концепцию и рассмотрят опросы по укреплению НАТО.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение относительно принятия этих стран в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если страны снимут ограничения на поставки вооружения, а также экстрадируют в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.