Врач перечислила пять признаков дефицита белка в организме

Врач Малиновская заявила, что усталость и сухая кожа могут указывать на нехватку белка

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская перечислила пять признаков дефицита белка в организме. В статье для издания «Доктор Питер» она указала, что постоянная усталость и сухая кожа в числе прочего могут указывать на нехватку важного компонента.

По словам эксперта, обычно организм достаточно оперативно откликается на дефицит белка: у человека ухудшается самочувствие и настроение. Общее недомогание — один из первых признаков, что в организме что-то не то.

Второй тревожный звоночек — ощущение сильной усталости. Врач заявила, что человек с нехваткой белка будет чувствовать себя так, словно у него забрали всю энергию и ни на что больше нет сил.

Третьим признаком дефицита белка в организме, по словам медика, может стать сухость кожи. Возникнет ощущение дискомфорта, кожа станет гиперчувствительной и сухой.

Ломкость волос и ногтей и снижение иммунитета — еще одни красноречивые симптомы, указывающие на нехватку важного компонента. Чтобы подтвердить подозрения, необходимо сдать общий анализ на белок.

«Данный компонент необходим для построения и работы мышц, нормализации обменных процессов и укрепления иммунной системы. Необходимое количество белка зависит от возраста и физической активности. Чем вы активнее, тем больше белка вам потребуется», — уточнила Малиновская.

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