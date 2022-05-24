Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислила пять признаков дефицита белка в организме

Врач Малиновская заявила, что усталость и сухая кожа могут указывать на нехватку белка

Фото: Marcus Aurelius / Pexels

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская перечислила пять признаков дефицита белка в организме. В статье для издания «Доктор Питер» она указала, что постоянная усталость и сухая кожа в числе прочего могут указывать на нехватку важного компонента.

По словам эксперта, обычно организм достаточно оперативно откликается на дефицит белка: у человека ухудшается самочувствие и настроение. Общее недомогание — один из первых признаков, что в организме что-то не то.

Второй тревожный звоночек — ощущение сильной усталости. Врач заявила, что человек с нехваткой белка будет чувствовать себя так, словно у него забрали всю энергию и ни на что больше нет сил.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Третьим признаком дефицита белка в организме, по словам медика, может стать сухость кожи. Возникнет ощущение дискомфорта, кожа станет гиперчувствительной и сухой.

Ломкость волос и ногтей и снижение иммунитета — еще одни красноречивые симптомы, указывающие на нехватку важного компонента. Чтобы подтвердить подозрения, необходимо сдать общий анализ на белок.

«Данный компонент необходим для построения и работы мышц, нормализации обменных процессов и укрепления иммунной системы. Необходимое количество белка зависит от возраста и физической активности. Чем вы активнее, тем больше белка вам потребуется», — уточнила Малиновская.

Ранее диетолог, эксперт медицинского совета Лорен Манакер, автор кулинарных книг о здоровом питании назвала необычные эффекты употребления лимона: этот фрукт в числе всего прочего поможет избавиться от камней в почках и нормализовать артериальное давление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Игоря Додона задержали по подозрению в госизмене
Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки России
Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за Украины
США раскрыли срок готовности гиперзвуковой системы ПРО
Россияне изменили предпочтения в путешествиях на фоне закрытых аэропортов
«Яндекс» запустил сервис доставки в Латинской Америке
Сотрудникам ушедших из России компаний перечислили положенные выплаты
Азербайджан, Грузия и Турция договорились о создании парламентской ассамблеи
Ветеран спецназа США назвал бои на Украине самыми ожесточенными в своей жизни
Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.