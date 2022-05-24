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Врачи перечислили восемь недопустимых привычек после 40 лет

ETNT: отказ от ухода за кожей и дефицит витамина D после 40 лет опасны для здоровья

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Известные врачи перечислили восемь недопустимых привычек после 40 лет: по их словам, отказ от ухода за кожей, игнорирование солнцезащитных средств, переутомление и дефицит витамина D в этом возрасте опасны для здоровья. Их рекомендации приводит издание ETNT.

Эксперты обращают внимание, что по достижению 40-летнего возраста нужно пересмотреть привычки и одна из них — отказ от регулярных проверок здоровья у врачей, в том числе и офтальмолога. «Нельзя пропускать ежегодное комплексное обследование глаз. Раннее выявление заболеваний, таких как, например, катаракта, глаукома, поможет избежать негативных последствий. Ведь многие болезни глаз могут развиваться бессимптомно, поэтому очень важно вовремя диагностировать недуг», — уточняет врач-оптометрист Дженнифер Уодман.

К следующим вредным привычкам после 40 лет эксперты относят игнорирование солнцезащитных средств и отказ от ухода за кожей. Чтобы избежать опасных заболеваний, врачи рекомендуют не выходить на улицу без нанесения SPF-продуктов. Что касается ухода за кожей, то с годами снижается естественная выработка кожного жира, в результате чего кожа становится сухой, тусклой, появляются трещины, шелушение и морщины. Чтобы этого не произошло, нужно регулярно ее увлажнять, используя масло Ши, масло какао или гиалуроновую кислоту.

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Дефицит витамина D — еще один фактор, негативно влияющий на общее состояние организма в этом возрасте. «Нехватка витамина D после 40 лет может влиять на настроение, состояние костей, мышц и зубов. Если не получается восполнить количество витамина за счет солнечного света, то можно добавить его в свой рацион с помощью определенных продуктов, таких как грибы, яичный желток или жирная рыба», — объясняет профессор Якоб Хаскалович.

Также специалисты напоминают, что переутомление, неправильное питание, зацикливание на мелочах и ощущение одиночества тоже негативно сказываются на здоровье и самочувствии в этом возрасте. «Многие люди в этом возрасте доводят себя до предела и жертвуют личным временем ради других приоритетов. Это приводит к хронической усталости, отсутствии мотивации и обидам. Забота о себе очень важна. Нужно ставить себя на первое место», — подытожил эксперт по оздоровлению Джули МакКлюр.

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Юлия Кальницкая
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