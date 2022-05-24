Экс-посол России рассказал о планах Токио признать Москву угрозой

Экс-посол России в Японии Панов рассказал о планах Токио признать Москву угрозой

Япония может признать Россию одной из главных угроз своей безопасности в новой концепции обороны, работу над которой ведут власти страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН и экс-посол России в Японии Александр Панов.

Япония до последнего времени считала, что главной угрозой ее безопасности является Китай, тогда как Россия в числе потенциальных угроз не фигурировала — сейчас же, скорее всего, это изменится. Более того, после событий на Украине в правящей партии Японии усилились дебаты о том, чтобы довести расходы на оборону с одного до двух процентов ВВП, то есть до 100 миллиардов долларов.

При этом, по словам Панова, на самом северном японском острове Хоккайдо, находящемся есть в непосредственной близи с Россией, нет крупной группировки войск страны. В Токио не предполагали, что здесь может возникнуть какой-то инцидент или конфликт с Россией. «Но в последнее время Россия ведет более интенсивную военную деятельности возле Японии, в том числе совместно с Китаем. Это побуждает Японию думать, что начнется какое-то совместное российско-китайское военное давление на Японию», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Япония ввела новые санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. В санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний.