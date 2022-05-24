В России предложили ограничить наценку на стройматериалы и металл

Правительство России предложило ввод ограничений для наценок на стройматериалы и металл

Правительство России предложило ввести ограничения для наценок на стройматериалы и металл. Соответствующий проект постановления разослал в профильные ведомства Минпромторг, передает РБК.

Согласно документу, министерство, Минстрой, Минэнерго и власти в регионах смогут регулировать наценку поставщиков и производителей при помощи специальных временных соглашений.

Проект постановления был доработан в связи с поручениями по итогам отраслевого совещания у вице-премьера Юрия Борисова. В настоящее время он находится в стадии согласования в федеральных органах исполнительной власти. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов попросил Минэнерго, ФНС, Минэкономразвития, ФАС и Минстрой рассмотреть и согласовать его в кратчайшие сроки.

«Сейчас между заинтересованными ведомствами ведется обсуждение вопросов рентабельности и наценки, которые будут прописываться в соглашениях», — сообщили РБК в одном из ведомств.

Ранее стало известно, что за месяц (с 24 февраля) расходы на строительные материалы в России увеличились в среднем на 50 процентов, а себестоимость строительства — на 30 процентов. Эксперты сообщили, что на рынке стройматериалов начались спекуляции, и поэтому ожидается дальнейшее увеличение цен на некоторые позиции минимум на 20 процентов.

