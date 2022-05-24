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В Челябинской области пройдет фестиваль казачьих коллективов

В Челябинской области пройдет фестиваль казачьих коллективов

Фото: Министерство культуры Челябинской области

В селе Травники Чебаркульского района Челябинской области 28 мая состоится XVI региональный фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона, передает UralPress.

В ходе фестиваля клуб исторической реконструкции Челябинска совместно с коллективами Чебаркульского района покажут жизнь и быт казачьей станицы, а также продемонстрируют традиционные навыки и умения молодых казаков. Также запланирована конкурсная программа «Гуляй, казак!», которая включает около 50 выступлений от коллективов из Нагайбакского, Сосновского, Чебаркульского, Красноармейского, Увельского, Чебаркульского районов и городов Копейск, Троицк, Миасс, Усть-Катав и дебютантов из Магнитогорска.

Село Травники выбрали в качестве площадки, так как это старожильческое поселение, известное с XVIII века в числе первых деревень, относящихся к Чебаркульской крепости. Травниковские казаки входили в состав Оренбургского казачьего войска, образованного еще в 1748-м году. Сегодня бывшая казачья станица бережно хранит историю.

Ранее сообщалось, что в четырех субъектах Северного Кавказа появится межрегиональный молодежный казачий культурный центр, его планируют открыть до 2024 года. Отделения центра разместят в в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. В центре будут обучать детей в возрасте 10−17 лет традиционному казачьему воинскому искусству, истории и культуре казачества и декоративно-прикладному творчеству.

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Сергей Истомин
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