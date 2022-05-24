Турция потребовала от Финляндии и Швеции гарантий по проблемным вопросам Анкары

Глава МИД Турции потребовал от Финляндии и Швеции гарантий в обмен на членство в НАТО

Турция готова согласиться с вступлением и членством в НАТО Финляндии и Швеции только в обмен на письменные гарантии со стороны Хельсинки и Стокгольма по проблемным с Анкарой вопросам. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его слова приводит газета Hurriyet.

«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», — потребовал министр.

Также он сообщил, что Анкара направила в США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности в рамках усилий Турции по решению накопившихся проблем во взаимоотношениях с союзниками по НАТО.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение относительно принятия этих стран в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если государства продемонстрируют конкретные изменения по беспокоящим Анкару вопросам.