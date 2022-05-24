Утопившую новорожденного младенца в унитазе россиянку отправили в колонию

Под Астраханью женщину, утопившую новорожденного сына в унитазе, осудили на 2,5 года

В Астраханской области 30-летнюю россиянку, утопившую новорожденного ребенка, осудили на 2,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жительница села Старокучергановка Наримановского района, забеременев, никому об этом не сказала, не встала на учет у врача гинеколога и не обратилась в женскую консультацию. Утром 2 февраля этого года она родила здорового сына. Сразу после родов она оставила младенца в унитазе, из-за чего он захлебнулся и погиб.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 33-летнюю женщину обвинили в убийстве новорожденного. Следствие уверено, что днем 4 августа 2021 года она родила мальчика, после чего сразу убила его. Позже женщина положила тело сына в полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер возле жилого дома. Страшную находку обнаружили прохожие, после чего вызвали полицию.