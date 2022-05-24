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Белоруссия объявила о готовности участвовать в восстановлении Украины

Премьер Белоруссии Головченко: Минск готов поучаствовать в восстановлении Украины

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Белорусские строители будут готовы поучаствовать в восстановлении Украины. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» объявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает РИА Новости.

Он отметил, что когда придет фаза восстановления, Минск при наличии соответствующего запроса будет готов направить специалистов в соседнюю страну. При этом он призвал «не бежать впереди паровоза», поскольку в настоящее время главной задачей является установление устойчивого мира.

20 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство создало специальный штаб по восстановлению территорий Украины. По его словам, сейчас на территориях республик находятся российские специалисты. Они оценивают размер и объем необходимых строительных, а также монтажных работ. «Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики», — подчеркнул вице-премьер.

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Марина Совина
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