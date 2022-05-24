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Сотрудникам ушедших из России компаний перечислили положенные выплаты

«Известия»: сотрудники ушедших из России компаний могут рассчитывать на выходное пособие

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудникам иностранных компаний, которые приняли решение уйти с российского рынка, перечислили выплаты, на которые они могут рассчитывать. Об этом газете «Известия» рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

Он уточнил, что до момента сокращения, согласно закону, работодатель продолжает платить сотрудникам зарплату, а после сокращения обязан выдать трехмесячное выходное пособие в размере средней заработной платы. Компании попадают под статью о массовых сокращениях и обязаны подать информацию в службу занятости не менее чем за три месяца до проведения этих мероприятий, а предупредить сотрудников — за два месяца.

Ранее стало известно, что американская сеть кофеен Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка. Компания закроет 130 заведений. При этом она продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.

Также в мае об окончательном уходе из России объявила сеть «Макдоналдс». Причиной для такого развития событий стал конфликт на Украине, приведший к гуманитарному кризису, и непредсказуемая операционная обстановка, не позволяющая строить планы.

Окончательно уйти из страны может и Coca-Cola, если происходящее на Украине сильно затянется. Пока что компания не стала прекращать продажи, из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес.

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Платон Щукин
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