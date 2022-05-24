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Российские компании начали увольнять украинских айтишников

Российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов из-за опасности диверсий

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские компании начали увольнять IT-специалистов украинского происхождения или переводить их на более низкие должности, пишет РБК.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что такое негласное требование идет от государственных заказчиков, с которыми работают компании. Другой источник издания заявил, что украинских айтишников массово увольняют, «опасаясь диверсий».

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Он добавил, что службы внутренней безопасности фирм «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины». Особенно пристальное внимание к работникам, у которых есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Бегтин поясняет, что украинских IT-специалистов было не так много в России и «чаще всего они работали на аутсорсе». В целом в России за два месяца упало число публикуемых вакансий в сфере IT и телекоммуникаций. Предложений в этих сферах стало меньше на 56 процентов. При этом как каждый третий айтишник хочет уехать из России.

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Платон Щукин
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