Российские компании начали увольнять украинских айтишников

Российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов из-за опасности диверсий

Российские компании начали увольнять IT-специалистов украинского происхождения или переводить их на более низкие должности, пишет РБК.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что такое негласное требование идет от государственных заказчиков, с которыми работают компании. Другой источник издания заявил, что украинских айтишников массово увольняют, «опасаясь диверсий».

Он добавил, что службы внутренней безопасности фирм «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины». Особенно пристальное внимание к работникам, у которых есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Бегтин поясняет, что украинских IT-специалистов было не так много в России и «чаще всего они работали на аутсорсе». В целом в России за два месяца упало число публикуемых вакансий в сфере IT и телекоммуникаций. Предложений в этих сферах стало меньше на 56 процентов. При этом как каждый третий айтишник хочет уехать из России.