Американский наемник рассказал о попадании под обстрел российских военных на Украине

Ветеран отряда спецназа США, который записался на помощь Украине, рассказал о ходе боевых действий на территории страны. Об этом сообщает CNN.

Американский военный по имени Кевин служил в Ираке и Афганистане, однако именно бои на Украине он назвал самыми ожесточенными в своей жизни. «Здесь танки, а над нами вертолеты. И слышно, как пролетают российские самолеты. А в открытом поле русские высаживают войска на вертолетах. Это слишком», — поделился впечатлениями военный. Кевин отметил, что видел на улицах множество трупов, некоторые из тел были связаны.

Военный рассказал, что ему и его отряду приходилось скрываться четыре дня в оздоровительном комплексе, находясь под постоянными обстрелами. «Мы называем его домом ужасов, потому что там был буквально кошмар», — говорит он. Здание серьезно пострадало — например, в тренажерном зале даже штанги деформировались из-за огня.

Ранее 24 мая стало известно, что президент Чехии Милош Земан не разрешил группе граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом двумя неделями ранее Земан разрешил 103 чешским гражданам служить наемниками в ВСУ. Он подписал постановление о согласии после их обращения, поданного в соответствии с законом о воинской повинности.