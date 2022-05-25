Альварес нацелился на реванш с Биволом

Сауль Альварес захотел нового боя против Дмитрия Бивола после поединка с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес подтвердил, что намерен провести матч-реванш с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Альварес заявил, что подерется с российским боксером после поединка против Геннадия Головкина. В бою с представителем Казахстана мексиканец будет защищать титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее стало известно, что схватка между Головкиным и Альваресом пройдет 17 сентября. Этот бой станет третьей встречей боксеров на ринге.

Альварес уступил Биволу 7 мая в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для 31-летнего Бивола победа стала 20-й в карьере.