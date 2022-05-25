Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оксана Селехметьева
0:2
Завершен
Кая Юван
Ролан Гаррос (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эдмонтон Ойлерз
5:3
Завершен
Калгари Флэймз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Рома
Сегодня
22:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

Альварес нацелился на реванш с Биволом

Сауль Альварес захотел нового боя против Дмитрия Бивола после поединка с Головкиным

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Мексиканский боксер Сауль Альварес подтвердил, что намерен провести матч-реванш с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Альварес заявил, что подерется с российским боксером после поединка против Геннадия Головкина. В бою с представителем Казахстана мексиканец будет защищать титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее стало известно, что схватка между Головкиным и Альваресом пройдет 17 сентября. Этот бой станет третьей встречей боксеров на ринге.

Альварес уступил Биволу 7 мая в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для 31-летнего Бивола победа стала 20-й в карьере.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области объявили о планах войти в состав России
Отдыхающая в Дубае россиянка раскрыла способ ни в чем себе не отказывать
Москвичи оценили криминогенную обстановку района Гольяново
Рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей
52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в откровенном наряде
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
Альварес нацелился на реванш с Биволом
77-летняя женщина вышла замуж за 23-летнего парня после двух недель знакомства
Власти Запорожской области исключили возможность переговоров с Киевом
Запрет США на обслуживание Россией госдолга вступил в силу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.