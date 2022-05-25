Бритни Спирс вновь смутила фанатов своим танцем

Бритни Спирс смутила фанатов видео с танцем в откровенном наряде

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась очередным видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя поп-исполнительница опубликовала ролик, в котором она танцует в желтом кроп-топе и мини-шортах с заниженной талией. На размещенных кадрах она демонстрирует фигуру с разных ракурсов. Распущенные длинные волосы звезды уложены объемными волнами, а глаза подведены черным карандашом.

«Я думала, что мои волосы выглядят круто», — подписала она публикацию и добавила, что видео было снято несколько месяцев назад. Пост знаменитости набрал 389 тысяч лайков за 15 часов.

Подписчиков обеспокоил ролик Спирс, размещенный через две недели после заявления о выкидыше. «Брит, мы бы хотели видеть тебя в большем количестве одежды. Может быть, покажешь нам свой дом или любимую еду, но не это, пожалуйста», «Спускает штаны в каждом видео, грязный пол, и она утверждает, что была беременна... ей нужна помощь», «Я хочу, чтобы люди перестали молчать перед этим безумием. Я не врач, но все ваши посты свидетельствуют о том, что вы страдаете биполярным расстройством», «Кто-нибудь скажите ей, что пора к врачу», — комментировали они.

Ранее в мае фанаты уличили Бритни Спирс в переизбытке фотошопа на откровенных снимках в соцсетях. Певица разместила серию фотографий с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе со своим женихом Сэмом Асгари. На кадрах Спирс позировала около ванной комнаты без одежды, прикрывая грудь рукой. Пользователи сети заметили, что деревянная дверь, на которую опиралась исполнительница, имеет искаженную форму.