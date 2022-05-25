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Экономист раскрыл реальный курс рубля

Аналитик Коган: для определения реального курса рубля следует прибавлять к биржевому 5-7%

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что для определения реальной стоимости рубля нужно прибавлять к курсу на бирже около 5-7 процентов. Курс национальной валюты завышен, пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, подчеркнул экономист.

Раскрыв реальный курс рубля, эксперт дал прогноз относительно дальнейшего укрепления национальной валюты. По его мнению, рубль «может начать серьезно слабеть» из-за смягчения требований по продаже валюты. 23 мая Министерство финансов разрешило российским компаниям-экспортерам продавать меньше валюты из числа выручки, понизив норматив с 80 до 50 процентов. Такое решение комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций объяснила тем, что валютный курс уже стабилизировался и достиг достаточной ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

«Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару», — отметил аналитик. Коган отметил, что вероятность снижения курса до 60 рублей за доллар до конца месяца невелика.

Курс доллара от TradingView

В ходе торгов на Мосбирже 25 мая валютный курс снова обновил многолетние минимумы. Так, рубль по отношению к доллару вырос до 55,96 рубля, к евро — до 57,26 рубля. Эксперты не исключают, что российский Центробанк на фоне укрепления рубля будет ослаблять валютное регулирование и контроль над потоками капитала.

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Софья Ермакова
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