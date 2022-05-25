Перечислены последствия возможного технического дефолта для России

Экономист Юденков назвал невозможность международных займов последствием дефолта

Последствиями технического дефолта для России может стать невозможность международных займов и контактов с Международным валютным фондом, объяснил «Ленте.ру» экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Он добавил, что решение о возможном техническом признании страны банкротом является следствием политической упертости США.

Решение Минфина США о прекращении действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга, вступило в силу. Соответствующее постановление было опубликовано Управлением ведомства по контролю за иностранными активами.

«Политическая упертость»

«Раньше мы платили не рублями, а долларами, которые хранились в других источниках и не были заблокированы США, — сказал Юденков. — Сейчас хотим продолжить платить в рублях, но Штаты не разрешают, что может привести к техническому дефолту. Но давайте сравним это событие с 1998 годом, когда Россия заявила, что не может выплатить проценты по ГКО. Сейчас страна говорит, что может заплатить, но в рублях. США не соглашаются, хотят доллары. Но доллары арестовали. Так что то, что сейчас произойдет, это не дефолт в прямом смысле слова. Это технический дефолт».

Экономист назвал данное решение исключительно политическим и напомнил, что три месяца назад различные рейтинговые агентства уже выставляли российским предприятиям самые низкие оценки по инвестиционному рейтингу.

«То есть, нас уже и так обозвали дефолтными. Сейчас еще и добавят, что Россия не платит по долгам. У США вообще все это как-то очень хорошо укладывается в одну цепочку: заблокировать активы ЦБ в Америке и Европе, заблокировать корсчета наших банков, расчетные счета предпринимателей, арестовать особняки и яхты, а потом объявить банкротами. Технический дефолт, по большому счету, ничего не меняет. Иначе, как политической упертостью его не назвать. США просто хотят усугубить состояние России, поскольку страна, объявленная банкротом, не может взять международных займов, вступать в отношения с МВФ», — объяснил экономист.

Ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что Москва не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, их придется проводить в рублях.