Кремль заявил о дефиците объективной информации о спецоперации в западных СМИ

Дмитрий Песков заявил о дефиците объективной информации о спецоперации РФ в западных СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о дефиците объективной информации о спецоперации России на Украине в западных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле заметили, что западные издания и журналисты стали чаще публиковать объективные данные о спецоперации Вооруженных сил России (ВС РФ). При этом он с сожалением констатировал, что такой информации по-прежнему очень мало. «Ощущается серьезный дефицит такой информации», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что сегодня в мировом информационном поле «доминирует (...) абсолютно русофобский подход», который «не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее».

Ранее Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», заявил, что свободы СМИ на Западе не существует. Кроме того, по мнению представителя Кремля, в странах Запада нет и демократии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее основными целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).