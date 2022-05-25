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В Молдавии попросили продлить арест бывшего президента

Антикоррупционная прокуратура Молдавии попросила арестовать Игоря Додона на 30 дней
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Родион Прока / РИА Новости

Антикоррупционная прокуратура Молдавии запросила разрешение на продление ареста экс-президента республики Игоря Додона. Об этом сообщила официальный представитель молдавской Генеральной прокуратуры Мариана Керпек, передает ТАСС.

Она заявила, что 25 мая антикоррупционная прокуратура попросила суд арестовать бывшего главу республики и «другое задержанное лицо» на 30 дней. По словам Керпек, соответствующие запросы районный суд Кишинева будет рассматривать 26 мая.

24 мая антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Игоря Додона на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. Исполняющая обязанности главы ведомства Елена Казакова сообщила, что подозрения подтвердились после обыска в доме политика. Сам Додон обвинений не признал и заявил об имеющихся доказательствах своей невиновности.

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Алевтина Запольская
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