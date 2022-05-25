Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Россией

Кулеба заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления переговоров с РФ

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с российской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что украинцам эмоционально тяжело садиться за стол переговоров с Россией. «Но мы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны», — пояснил глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому общественному телевидению сказал, что Украина сядет за стол переговоров после того, как вернет территории, контроль над которыми был потерян в результате специальной военной операции России.

Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал условия украинского президента неконструктивными. «Если Украина сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности ее желания найти мирное решение», — объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории
Разработана первая в мире тест-система для выявления оспы обезьян
В России начали дешеветь смартфоны и телевизоры
Телеканал «Пятница!» начал поиск мужчины мечты для Ивлеевой
В Киеве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Россией
Диетологи перечислили спасающие от обезвоживания продукты
В Госдуме обвинили в вандализме снесших старинное здание в Оренбурге
Россиянам объяснили особенности укрепления рубля
В Турции рассказали об отношении Финляндии и Швеции к теме снятия санкций
Стилистка показала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.