В Киеве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Россией

Кулеба заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления переговоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с российской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что украинцам эмоционально тяжело садиться за стол переговоров с Россией. «Но мы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны», — пояснил глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому общественному телевидению сказал, что Украина сядет за стол переговоров после того, как вернет территории, контроль над которыми был потерян в результате специальной военной операции России.

Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал условия украинского президента неконструктивными. «Если Украина сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности ее желания найти мирное решение», — объяснил он.