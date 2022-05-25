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Матвиенко высказалась об идее ограничений для противников спецоперации

Матвиенко призвала не устраивать «охоту на ведьм» в отношении противников спецоперации

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Предложения ввести законодательные ограничения для противников специальной операции на Украине выглядят недопустимо, подобная мера больше похожа на «охоту на ведьм», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее высказывание приводит в среду, 25 мая, «Интерфакс».

По мнению спикера Совфеда, российское общество должно само дать оценку высказываниям несогласных со спецоперацией на Украине. «Нам надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется», — подчеркнула Матвиенко, комментируя инициативу сенатора Павла Тараканова, который предложил дать поручение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета проработать механизм запрета деятелям культуры, выступившим против спецоперации, занимать госдолжности.

Ранее Кремль отреагировал на увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева, который не поддержал спецоперацию на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот дипломат выступил противником позиции России.

Об увольнении Бондарева из постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве стало известно 23 мая. Рассуждая в соцсети о причинах ухода, дипломат пояснил, что не поддерживает проведение спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась демилитаризация и денацификация Украины.

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Анна Щербакова
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