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Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренера

Фигуристка Нугуманова рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Ну, не толстая я! А тренеры мне говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с весом, однако из-за травли ей приходилось постоянно худеть.

Нугуманова является бронзовым призером международного турнира Warsaw Cup. На ее счету также серебро и бронза этапов Гран-при среди юниоров.

В мае 2021 года российская фигуристка, выступающая в парном катании, рассказала о требованиях партнера похудеть при весе 29 килограммов. Она призналась, что перестала снижать вес после того, как партнер ударил ее.

Анастасия Борисова
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