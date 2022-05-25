Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренера

Фигуристка Нугуманова рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Ну, не толстая я! А тренеры мне говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с весом, однако из-за травли ей приходилось постоянно худеть.

Нугуманова является бронзовым призером международного турнира Warsaw Cup. На ее счету также серебро и бронза этапов Гран-при среди юниоров.

В мае 2021 года российская фигуристка, выступающая в парном катании, рассказала о требованиях партнера похудеть при весе 29 килограммов. Она призналась, что перестала снижать вес после того, как партнер ударил ее.