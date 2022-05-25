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Пашинян высказался о протестах с требованием его отставки

Премьер Армении Пашинян выразил уверенность, что волна протестов оппозиции угаснет сама
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о протестах оппозиции, призывающей к его отставке. По его мнению, это не политическая, а логистическая проблема. Премьера цитирует «Интерфакс».

«Мы вынуждены говорить всего лишь об уровне пробок в Ереване. Оппозиция Армении более месяца имела возможность всеми политическими методами заявить о своих требованиях властям, вовлечь общественность в этот процесс и сформировать политическое требование», — заявил политик.

Сейчас процессы идут не против власти, а против общества, убежден Пашинян. Главным замыслом оппозиции он считает создание большого количества пробок в городе, которые должны вынудить горожан присоединиться к протестам. Премьер выразил уверенность, что волна протестов в результате угаснет сама собой.

Армянская оппозиция уже несколько недель устраивает акции протеста в Ереване и других городах страны. Участники протестного движения требуют отставки Пашиняна, считая, что его политика угрожает безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

24 мая стало известно, что протестующие заблокировали здание Министерства иностранных дел Армении, а 25 мая журналисты сообщили о нескольких стычках оппозиции со спецназом у здания Совета национальной безопасности.

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Алевтина Запольская
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