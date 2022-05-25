В Москве огласили первый приговор за повторный выезд на встречную полосу

В Москве суд вынес первый приговор водителю за повторный выезд на встречную полосу

В Москве впервые оглашен приговор водителю, который был лишен прав и совершил повторный выезд на встречную полосу. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пресненский районный суд признал 22-летнего Чынгыза Султашова виновным по статье 264.2 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В 2019 году мужчина был привлечен к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Мировой суд оштрафовал его на пять тысяч рублей. В августе 2020 года осужденный вновь нарушил правила дорожного движения, за что его лишили права управления транспортным средством на один год.

Однако Султашов не сдал водительское удостоверение и 19 февраля 2022 года за рулем Hyundai на Большой Никитской улице при обгоне пассажирского автобуса выехал на встречную полосу.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на три года.

В прокуратуре напомнили, что с 10 января этого года вступили в силу поправки в УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения.