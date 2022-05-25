Попова оценила необходимость вакцинации от оспы обезьян в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что прививаться от оспы обезьян не требуется

В связи с распространением оспы обезьян в других странах россиянам не нужно прививаться от инфекции. Об этом, оценивая необходимость вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, прививаться не требуется, так как людям не нужно дополнительно нагружать иммунную систему. В России не зафиксировано завоза случаев заражения оспой обезьян, добавила главный санитарный врач.

Глава службы объяснила отсутствие подтвержденных случаев инфицирования тем, что Россия не так тесно контактирует с африканским континентом, как страны Европы и США. Случаев смерти пациентов с оспой обезьян в мире, по ее утверждению, не зафиксировано.

Об отсутствии необходимости массовой прививочной кампании из-за распространения вируса также заявил вирусолог Георгий Викулов. Он объяснил это тем, что в стране есть иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы.

Накануне Попова сообщила, что в России нет оснований для паники из-за оспы обезьян. Она рассказала, что для предотвращения распространения инфекции стоит защищать кожные покровы и носить маски — сегодня в подобных мерах нет необходимости.

В мире официально подтвержден 131 случай заражения оспой обезьян, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего инфицированных, по данным ВОЗ, в Испании, Португалии и Великобритании.