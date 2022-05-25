Путин представит нового главу МЧС на коллегии ведомства

Песков заявил, что президент Путин представит нового главу МЧС Куренкова 25 мая

Президент России Владимир Путин представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова в среду, 25 мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в связи с тем, что Совет Федерации утвердил кандидатуру Куренкова на должность министра МЧС, ожидается, что президент России прибудет в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии нового министра.