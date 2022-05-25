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Путин представит нового главу МЧС на коллегии ведомства

Песков заявил, что президент Путин представит нового главу МЧС Куренкова 25 мая

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова в среду, 25 мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в связи с тем, что Совет Федерации утвердил кандидатуру Куренкова на должность министра МЧС, ожидается, что президент России прибудет в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии нового министра.

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Юлия Ямпольская
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