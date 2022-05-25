Курс доллара вырос до 60 рублей в ходе торгов 25 мая

Курс доллара вырос в ходе торгов на Московской бирже 25 мая до отметки выше 60 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро превысил 62 рубля. При этом отмечается существенная волатильность: на минимуме в ходе торгов доллар стоил 55,8 рубля, евро — 57,1 рубля.

В последние недели доллар и евро снижались по отношению к российской валюте на фоне снижения спроса со стороны импортеров, а также введения ряда ограничений и требований Центральным банком, включая обязательную продажу 80 процентов валютной выручки экспортерами. 24 мая требование относительно продажи валюты было смягчено до 50-процентной доли.

Слишком крепкий рубль, находящийся вблизи максимумов за несколько лет, негативно сказывается на доходах российского бюджета. В Кремле сообщили, что тема роста курса национальной валюты обсуждается на совещаниях с участием президента страны Владимира Путина.

Центральный банк, в свою очередь, 25 мая анонсировал внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке, сейчас находящейся на уровне в 14 процентов. Аналитики ожидают, что она на фоне укрепления рубля будет снижена.