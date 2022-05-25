Описаны риски при покупке «серой» электроники

Член РАЭР Илюха счел неизменным риск при покупке «серой» электроники в крупных сетях

Покупатель «серой» электроники, которую начали завозить в страну российские ритейлеры, рискует как и раньше, считает член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭР) Сергей Илюха. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ритейлеры начали завозить в Россию «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

Покупатель, я считаю, рискует точно также, как и раньше. У него не будет гарантии производителя, но на самом деле до последнего времени эти вопросы решались и в сервисных центрах крупных сетей. Если он купит товар известного бренда через известную торговую сеть, то уровень его риска практически не меняется Сергей Илюха член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла

Для поставщиков ранее существовал риск, что таможенные органы отследят поставки без должных разрешений и оштрафуют ввозившую сторону, теперь же ситуация изменилась, объяснил эксперт. Основной задачей продавца, занявшегося параллельным импортом, стало обеспечение предложения известного бренда, который по определенным причинам не может завозить товар на официальной основе, а главной ответственностью — завоз товара хорошего качества.

«На сегодня надо смотреть просто поставщику, насколько он доверяет продавцу, потому что, если раньше были риски потери денег за счет штрафов, то теперь поставщик параллельного импорта несет ответственность перед своим покупателем. На самом деле нет смысла ввозить некачественный товар в параллельном импорте, так как товар при такой схеме поставки может подорожать, проще завести прямо импортируемый товар, скажем, от китайских поставщиков, которые не запретили ввоз», — отметил Илюха.

В начале мая Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.