МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией

МИД России назвал свои стратегические цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией

Стабильность и процветание Южного Кавказа является стратегической целью Министерства иностранных дел (МИД) России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Комплексная нормализация отношений Азербайджана и Армении является ключевой задачей для решения поставленной цели, считает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. По ее словам, основу усилий на данном направлении составляют трехсторонние договоренности о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанные в ноябре 2020 года.

Россия будет содействовать установлению прочного мира в регионе «на всех треках, включая разблокирование транспортных связей, делимитацию границ, налаживание общественного диалога и разработку мирного диалога», резюмировала Захарова.

Ранее Арменией было объявлено о создании комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы с Азербайджаном. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с ответным распоряжением о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией.