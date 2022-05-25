В Молдавии задержали родственника Додона

Брат жены Додона задержан по делу о коррупции

В Молдавии вместе с бывшим президентом Игорем Додоном задержан его родственник, сообщает РИА Новости.

Брат жены экс-президента Петр Мериняну подозревается в соучастии по делу о коррупции, рассказал адвокат Максим Лебединский. По словам защитника, прокуратура пытается «связать третьих лиц» с Додоном, поэтому провела у них обыски. У бывшего президента изъяли небольшие суммы денег и скидочные карты, добавил адвокат.

Между тем бывший депутат парламента Валерий Нагачевский сказал, что Додону грозит до 20 лет лишения свободы. По его словам, среди уголовных статей, по которым подозревают Додона, самое строгое наказание предусматривает статья об измене родине.

Игоря Додона задержали 24 мая. Помимо измены родине, ему вменяют совершение преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации». При обысках у родственников экс-президента были обнаружены десятки тысяч евро.

Сам Додон заявил, что может доказать свою невиновность, и призвал соратников свергнуть власть в Молдавии.