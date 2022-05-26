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На Западе допустили «мягкую аннексию Украины» Польшей

Автор The Cradle Эскобар допустил, что Зеленский передаст Польше право управлять Украиной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Новые соглашения между Варшавой и Киевом повлекут за собой «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины. С таким мнением выступил бразильский журналист Пепе Эскобар в статье для портала The Cradle.

Автор материала заявил, что Польша стремится извлечь выгоду из ситуации на Украине и «усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние» на западе республики. Он допустил «мягкую аннексию Киева» Варшавой и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский передаст Польше право управлять страной.

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«Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска», — предположил Эскобар.

Ранее в МИД России допустили планы Польши по ползучей экспансии на Украину. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что «по крайней мере, факты об этом говорят».

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Марина Совина
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